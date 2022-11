Variante „Cerberus“: Name ist bloß Forscher-Scherz

Mutationen vor allem am Spike-Protein

Die Änderungen haben zur Folge, dass Impfungen bzw. durchgemachte Covid-Infektionen keinen hundertprozentigen Schutz bieten. „Das Virus mutiert gerade an den Stellen, an denen Antikörper an das Spike-Protein (im Bild unten rot) des Coronavirus andocken. Verändert es sich an diesen Stellen, dann binden die Antikörper, die sich durch Impfungen oder überstandene Infektionen gebildet haben, nicht mehr so gut“, erläutert Elling.