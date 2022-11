Neue Corona-Welle rollt auf Niederösterreich zu

Vermeintliche „Corona-Hotspots“

Im Osten sei der Anstieg bei den Infektionszahlen derzeit deutlicher zu beobachten als im Westen des Landes. Das könnte laut Fachleuten aber auch alleine daran liegen, dass – wie mehrfach berichtet – in den westlichen Regionen generell weniger getestet wird als in den Bezirken rund um Wien. Das zeigt auch ein Blick auf die Inzidenzwerte. Die Bezirke Korneuburg (543), Gänserndorf (489,3) und Mistelbach (523,2) liegen an der Spitze. In Waidhofen an der Ybbs (178,8) und Scheibbs (223) ist das Infektionsgeschehen unter dem Durchschnitt – offiziell zumindest . . .