AK: Banken sollen gestiegene Zinsen weitergeben

Obwohl der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) zuletzt massiv angezogen hat, kommen die Zinsen nach wie vor nur sehr schleppend auch bei den heimischen Sparern an. Das zeigt ein Sparzinsentest der Arbeiterkammer unter 28 Banken. Die Arbeiterkammer (AK) forderte am Mittwoch die Banken auf, die höheren Leitzinsen auch an Sparer weiterzugeben und untermauert ihre Forderung mit einem Überblick über die Sparzinsen bei Instituten in Österreich.