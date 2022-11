Apotheker rät: „Kaufen Sie Medizin auf Vorrat“

Stellen Sie sich vor, Sie sind krank, gehen zum Arzt, bekommen ein Medikament verschrieben - doch in den Apotheken gibt es das nicht. In einem vergleichsweise reichen Land wie Österreich eigentlich unvorstellbar, und doch aktuell bittere Realität. „Es gibt eigentlich permanent Lieferschwierigkeiten, doch derzeit ist es besonders arg“, bestätigt auch Thomas Veitschegger, Präsident des Apothekerverbandes und selbst Apotheker in Bad Leonfelden in Oberösterreich.