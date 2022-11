Klimaticket sorgt für Öffi-Boom am Wochenende

Das sind die wesentlichsten Fahrplanänderungen:

Linie 433: Häufigere Verbindungen zwischen Kirchdorf und Steyr

Linie 450: Häufigere Verbindungen und Betriebszeitverlängerung zwischen Steyr, Sierning, Bad Hall

Linien 450/455: Umsteigefreie Direktverbindungen zwischen Wels und Steyr

Linien 455/483: Häufigere Anschlussmöglichkeiten am Bahnhof Sattledt

Linie 494: Neuer Ortsbus „TIMO“ in Thalheim

Linien 505/507: 30-Minuten-Takt zwischen Gmunden und Laakirchen sowie erweiterte Anbindung von Laakirchen an Züge der Salzkammergutbahn in Gmunden

Alle Änderungen finden Sie online auf www.ooevv.at