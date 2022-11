Neue Plattform gibt Überblick über Energiedaten

Speicher gut gefüllt

Derzeit entwickeln die beiden eine Grafik, die den aktuellen Gasverbrauch im Verhältnis zu verschiedenen Szenarien der Verfügbarkeit zeigt. Für den Winter sei die Ausgangslage „relativ positiv“, sagt Reschenhofer. Die Speicher seien sowohl in Europa als auch in Österreich sehr gut gefüllt „und füllen sich noch weiter, während in den vergangenen Jahren mit Beginn November schon Speicherentnahmen durchgeführt wurden.“