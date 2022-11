Unsere Unternehmer erfolgreicher als unsere Kicker

Etwa die Amstettner Schalungsfirma Doka, mit deren Hightech-Bauweise nicht nur mehr als 100 Kilometer U-Bahn-Tunnel in dem Emirat am Persischen Golf errichtet werden. Auch bei den über 200 Meter hohen Katara Towers, einem Luxushotelkomplex an der Küste, kamen die Doka-Schalungen zum Einsatz.