Im Schnee gefundener Mühlviertler starb im Spital

Der 45-Jährige dürfte am Heimweg von einer Geburtstagsfeier Samstagfrüh in seinem Heimatort Unterweißenbach gestürzt und nicht mehr auf die Beine gekommen sein. Eine 22-jährige Einheimische hatte ihn am Samstagvormittag zufällig im Schnee liegend gefunden, als sie ihren Hund Gassi führte. Sie alarmierte sofort ihren Vater, dem es tatsächlich auch gelang, den Mann zu reanimieren. Dieser war offenbar nur mit einem T-Shirt bekleidet, trug keine Jacke. Zum Unfallzeitpunkt soll es nur zwischen null und minus zwei Grad gehabt haben.