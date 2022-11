Italiens singende Nonne tritt aus ihrem Orden aus

„Wenn ich zurückblicke, betrachte ich meinen Weg mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit“, so Cristina Scuccia, die als Gast bei der von Canale 5 ausgestrahlten Talkshow „Verissimo“ auftrat: „Veränderungen sind ein Zeichen der Entwicklung, aber sie sind immer beängstigend, weil es einfacher ist, sich in seinen Gewissheiten zu verankern, als sich selbst zu hinterfragen. Gibt es so etwas wie richtig oder falsch? Ich glaube, dass man Mut haben muss, um auf sein Herz zu hören.“