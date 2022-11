Das Licht siegt immer über die Dunkelheit

Zum Beispiel das Binden eines Adventskranzes. „Beim Binden macht man sich bewusst, dass bereits ganz viel Fülle in unserem Leben vorhanden ist.“ Der Ring stehe für den ewigen Kreislauf und die immergrünen Tannenzweige für das Überwintern. Wenn es draußen schon früh dunkel wird, erwache in uns Menschen zudem die Sehnsucht nach Licht. Die vier Kerzen auf dem Kranz stehen symbolisch für dieses Grundbedürfnis. „Sie erinnern uns daran, dass das Licht immer über die Dunkelheit siegt. Wie in der Natur, wenn nach der Wintersonnenwende am 21. Dezember die Tage wieder länger werden.“