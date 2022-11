Der Wilde Westen ganz nah im Mühlviertel

Bisons haben eine tolle Ausstrahlung, sie sind so stolz, mir geht jeden Tag das Herz auf“, schwärmt Christoph Riepl, während er am Gatter zu den Weiden hantiert, auf dem eine Bisonherde grast – eine Szene mit Wild-West-Flair! Die spielt sich aber nicht irgendwo in Amerika ab, sondern mitten im Mühlviertel, nämlich in Rothenbachl bei Sandl.