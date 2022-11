Bewegende Hommage von Vettels Vater an seinen Sohn

„Dake für diese schöne Zeit!“

Am Sonntag verabschiedet sich Vettel aus der Formel 1. Nach 16 Jahren in der Motorsport-Königsklasse ist Schluss. „Ich weiß nicht, was er nächstes Jahr machen wird“, meint sein Vater, dessen Schlusssatz lautet: „Seb, danke für diese schöne Zeit!“ Da kann man sich nur anschließen …