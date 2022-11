Kreuzung forderte bereits Tote: Eltern verzweifelt

Vizebürgermeister und Polizist Herwig Röttl: „Ein Kreisverkehr, der Fahrzeuge bremst, und eine Unterführung mit Wellblechtunnel wie bei Moosburg wäre die sicherste Lösung.“ Laut Landesrat Martin Gruber würde bereits an einem Projekt gearbeitet werden. „Es muss rasch etwas passieren, unsere Kinder haben Angst, die Straße zu überqueren“, so die besorgten Eltern, die zur Not auch demonstrieren und eine Straßensperre errichten wollen.