Dänemark-Star Eriksen kündigt Protest bei WM an

Dänemarks Topspieler Christian Eriksen hat weitere Proteste seines Teams während der Fußball-WM in Katar angekündigt. So werde der dänische Abwehrchef Simon Kjaer am Dienstag beim ersten WM-Spiel gegen Tunesien definitiv mit einer Kapitänsbinde auflaufen, die für Vielfalt und Toleranz werben soll. „Wir spielen mit der One-Love-Armbinde. Und dann müssen wir sehen, ob wir mehr tun als das“, sagte Eriksen am Samstag. „Wir tun, was wir können.“