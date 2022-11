Gute Tat um 1,2 Millionen Euro rettet krankes Kind

„Die Intelligenz ist normal“: An diesem Satz in einer sonst sehr furchterregenden Beschreibung von Krankheitssymptomen bleibt man hängen: Mit wachem Verstand also müsste ein fünfjähriger Bub aus Oberösterreich miterleben, wie sein Skelett nach und nach vom eigenen Körper von innen her deformiert wird, bevor mit circa acht Jahren das Wachstum dann überhaupt aufhören wird.