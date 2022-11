Bis zu 10,2 Prozent mehr Gehalt für Sozialberufe

Die Protestveranstaltungen der Beschäftigten in den Sozialberufen zeigten Wirkung: In der vierten Runde der KV-Verhandlungen einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf ein deutliches Plus der Bezüge. Für alle gibt es um 8 Prozent, mindestens aber 175 Euro mehr pro Monat. Diese Staffelung bewirkt, dass untere Einkommen umgerechnet sogar um 10,2 Prozent steigen. Auch bei Anrechnung von Vordienstzeiten, Zuschlag für kurzfristiges Einspringen etc. gibt es Verbesserungen.