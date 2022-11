Salzburgs Spitäler ringen um Personal

Mit der Kampagne „Ich pflege auch meine Zukunft “ will Wiens Gesundheitsverbund Menschen für die Pflege begeistern. Die Wiener werben auch in Salzburg – die „Krone“ berichtete. Während in den Spitälern des Landes Personal fehlt und verzweifelt gesucht wird, gefallen die Abwerbeversuche hierzulande nicht jedem.