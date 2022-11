Seniorin machte 18.000 € für falschen Sohn locker

„Mama, ich brauch‘ dringend Geld!“ - so oder so ähnlich beginnen dubiose WhatsApp-Nachrichten, die derzeit in Tirol und im restlichen Österreich die Runde machen. Opfer wurde jüngst auch eine 65-jährige Innsbruckerin. Ein Unbekannter gab sich als ihr Sohn aus, tischte der Seniorin Lügenmärchen auf und behauptete, dass dies seine neue Nummer sei.