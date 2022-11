Routiniers Ochoa & Guardado führen Mexiko-Kader an

Bereits in diesem Aufgebot fehlte der frühere Leverkusener Chicharito, vor einigen Tagen gab der Verband zudem das WM-Aus für Angreifer Jesús Corona vom FC Sevilla wegen einer Knöchelverletzung bekannt. Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM in Katar. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Argentinien und Saudi-Arabien.