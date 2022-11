Nächster Ausfall im ÖSV-Team für US-Speedrennen

Intensives Programm

So könnte der Dezember intensiv werden: Denn nach einem weiteren RTL am 2. in Gurgl wird der Europacup am 6./7. mit zwei Super-Gs im italienischen Santa Caterina fortgesetzt. Danach könnte der Weltcup-Riesentorlauf in Val d’Isere (Fra) zum Thema werden, ehe am 13./14. in Zinal (Sz) zwei EC-"Riesen" und am 16. der Weltcup-Super-G auf der Grödner „Saslong"-Piste auf dem Programm steht.