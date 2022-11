Gaißau-Gläubiger wollen 4,8 Millionen Euro

4,8 Millionen Euro. So viel Geld wollen die Gläubiger von den insolventen Gaißauer Bergbahnen. Am Montag fand am Salzburger Landesgericht die Prüfungstagsatzung statt. „Knapp 1,7 Millionen Euro der Forderungen sind anerkannt worden“, sagt Masseverwalter Wolfgang Hochsteger. Der große Rest ist strittig. Und: Der Masseverwalter selbst fordert einen sechsstelligen Eurobetrag von einigen Gläubigern zurück. „Dabei geht es um Zahlungen, die die Bergbahnen in der kritischen Phase der Insolvenz noch getätigt haben“, sagt Hochsteger. Gut möglich, dass um diesen Betrag noch vor Gericht gestritten werden muss.