Skigebiet Gaißau „in Würde sterben lassen“

Zum Vorstoß von Preuner hagelt es heftige Kritik aus der Stadtpolitik. „Wenn sich ein Skigebiet von selbst zum x-ten Mal nicht halten kann, sollte man es in Würde sterben lassen. Immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, zeugt nicht gerade von Weitsicht“, so Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber, der von einer Showpolitik der ÖVP spricht.

KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl: „Studien zeigen, dass Skigebiete unter 1500 Meter wenig zukunftsträchtig sind. Hier eine halbe Million aus der Stadtkassa zu überweisen, ist als würde die Stadt ihr Geld in Faxtechnologie investieren.“ Das Geld könnte besser für Sport und Gesundheit für jungen Menschen in der Stadt verwendet werden. Das sieht auch die grüne Bürgerliste so. Für Haller ist die Ankündigung nicht ernst zu nehmen. „Wo kommen wir hin, wenn die Stadt Salzburg anfängt, Skigebiete zu sponsern. Wenn ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner im Skigebiet Gaißau-Hintersee Schifahren gelernt hat, kann er den Betrieb ja mit seinem eigenen Geld unterstützen. Aber sicher nicht mit Steuergeldern der Stadt“, so Haller.