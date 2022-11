Winterurlaub: Gute Buchungslage, Preise legen zu

Höhere Kosten bei der Energie

Die höheren Kosten, vor allem bei der Energie, könnten die Hotels aber nicht eins zu eins weitergeben, so die Geschäftsführerin der Tirol Werbung, Karin Seiler. Sie müssten daher die Kosten senken, und zwar so, dass die Gäste möglichst wenig davon mitbekommen. „Die Hotels probieren natürlich auch, anders zu agieren, die Heizungen runterzufahren, wenn Zimmer mal nicht belegt sind, man schaut sich die Lüftungssysteme an, also es gibt schon einiges, wo der Betrieb sehr wohl hinschauen kann, was der Gast nicht sofort merkt“, erläuterte Seiler. Generell sei aber auch hier wieder das Thema: Was kann man tun, was kann man dem Gast noch erklären?