Rauchschwaden und Explosionen bei Großbrand

Weit über das Stadtgebiet von St. Veit waren am Montagvorrmitag Rauchschwaden zu sehen. In einer Maschinenhalle, direkt neben dem Bauhof und der Zustellbasis der Post, brach aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. „Gleich am Anfang wurde erkannt, dass es sich um einen Werkstättenbrand handelt. Daher wurde die Alarmstufe auf Stufe 3 erhöht“, berichtet Einsatzkommandant Markus Korath. Auf dem Weg zum Einsatz kam es zu einem Unfall, als ein Radfahrer von einem Einsatzfahrzeug gestreift wurde. Er musste verletzt ins Klinikum gebracht werden.