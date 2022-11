„Das war ein sehr spezielles Gefühl für mich“

„Als wir zuletzt im Pitztal trainiert haben und die Piste ungleichmäßig und schwierig zu fahren war, spürte ich kurzfristig die Versuchung in mir aufsteigen, über die Bedingungen zu jammern“, gesteht Olympiasieger Johannes Strolz. „In solchen Momenten denke ich dann an meine Situation vor einem Jahr zurück. Als kaderloser Athlet wäre ich da über so ein Training froh gewesen."