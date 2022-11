Vanessa Herzog verpasst Podestplatz nur knapp

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup-Auftakt in Stavanger über 500 m als Vierte in 38,213 Sekunden nur knapp einen Podestplatz verpasst. Die von einer Rückenverletzung in der Vorsaison genesene Tirolerin lag am Freitag nur vier Hundertstel hinter der drittplatzierten Japanerin Miho Takagi.