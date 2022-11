Die Rettung soll kein „Taxidienst“ mehr sein

Nach dem Rettungs-Gipfel am 25. Oktober ist es ruhiger geworden rund um die Qualitäten bei der Sani-Ausbildung und das System allgemein. Doch politisch köchelt es weiter, und im Landtag stellte Neos-Chef Felix Eypeltauer eine dringliche Anfrage an Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Unter anderem, wie man es schaffen will, das Rettungssystem von „Taxidiensten“, also von Transporten von und zum Spital oder Arzt, bei dem kein Fachpersonal nötig ist, zu entlasten.