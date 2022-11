Oslo: Klebeangriff auf Munchs „Schrei“ gescheitert

Klima- und Umweltaktivistinnen haben in Norwegen versucht, sich an den Rahmen des weltbekannten „Schreis“ von Edvard Munch zu kleben. Wachleute des Nationalmuseums in Oslo hätten drei Personen unter ihre Kontrolle gebracht, von denen zwei den Versuch unternommen hätten, sich an einem Gemälde festzukleben, teilte die Osloer Polizei am Freitag mit.