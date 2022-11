Gemeindebau: Giftige Pilze wachsen am Spielplatz

Stadt leitete Prüfung ein

Bei der Stadt will man nun sofort reagieren. „Hinweisen von Mietern auf Verunreinigungen etc. gehen wir selbstverständlich nach und kümmern uns auch in diesem Fall sofort um die Beseitigung, damit die Sicherheit auf den Spielplätzen immer gewährleistet ist. Dreimal im Jahr werden Anlagen vom TÜV überprüft“, so ein Sprecher von Wiener Wohnen.