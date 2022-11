Österreichs Nummer eins stürmt ins Viertelfinale

Offene Rechnung

In der Runde der letzten acht trifft die an Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin nun auf die US-Amerikanerin Caroline Dolehide. Mit der 24-Jährigen hat Grabher noch eine ganz spezielle Rechnung offen: Im bislang einzigen Aufeinandertreffen der beiden gewann Dolehide in der dritten und letzten Quali-Runde der Australian Open mit 7:6, 6:2 und vermasselte der Österreicherin damit den erstmaligen Einzug in den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.