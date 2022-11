Bellingham ist einziger Legionär im England-Kader

„Wir wollten eine gute Balance wahren. Wir mussten auch Spieler nominieren, die jetzt noch nicht bei 100 Prozent sind. Wir denken, dass wir soweit alles gut abgedeckt haben“, sagte Southgate in der Verbandszentrale in Burton-upon-Trent. Den Sprung in den Kader schaffte auch Offensivspieler James Maddison, der in der Premier League für Leicester City überzeugt und erstmals seit Herbst 2019 für die „Three Lions“ auflaufen könnte. Auch Stürmer Marcus Rashford ist nominiert. England trifft in Vorrunden-Gruppe B auf Iran, die USA und Wales. Ein Einzug ins Achtelfinale gilt als Pflicht.