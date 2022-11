„Sehe mich als Botschafter für Brot und Handwerk“

Mit 19 Jahren war er damals der jüngste Bäckermeister, und mit seinen mittlerweile 35 Jahren wurde Michael Mayr aus Enzenkirchen zum ersten Brot-Sommelier in ganz Österreich. „Die Ausbildung wird zum ersten Mal in Österreich anerkannt. Ich habe mich sofort angemeldet, als ich davon erfahren habe“, war Mayr von Anfang an Feuer und Flamme. 16 andere fingen mit ihm die Ausbildung an, 14 davon absolvierten sie erfolgreich.