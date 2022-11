Trotz Verletzung: Bayern-Star Mane bei WM dabei!

Eine WM-Nominierung käme überraschend! Denn laut einem Bericht der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“ am Mittwoch wird der Offensivstar „mehrere Wochen“ ausfallen. Der Bayern-Akteur musste am Dienstag beim 6:1-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen ausgetauscht werden. Der FC Bayern berichtete von einer Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen. Afrikas Fußballer des Jahres falle fix für das Spiel gegen Schalke 04 am Samstag aus.