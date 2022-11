Zwei Tote bei „Chemsex“: Anklage gegen Wiener (52)

Seit vergangenem Herbst sitzt der 52-Jährige in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft. Der Mann stand im Verdacht, Mitte Mai und Ende September 2021 zwei Männer, die er auf einer Datingplattform für Homosexuelle kennengelernt hatte, in seiner Wohnung in Wien-Penzing im Zuge von sogenanntem Chemsex (Einnahme von Drogen beim Geschlechtsverkehr Anm.) getötet zu haben.