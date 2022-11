Raubüberfall scheiterte wegen Augenzeugen

Der 22-Jährige war am Mittwoch um 20.15 Uhr auf der L 41 in Richtung Postverteilerzentrum unterwegs. Beim Kreuzungsbereich mit der Konrad-Doppelmayr-Straße wurde er von drei Unbekannten in gebrochenem Deutsch erst nach der Uhrzeit, dann nach Bargeld gefragt. Der 22-Jährige lehnte ab, das wollten sich die drei nicht gefallen lassen. Einer der Unbekannten griff nach dem Rucksack und stieß den 22-Jährigen dabei gegen ein Baustellengitter.