Blauer Flirt mit den Schwarzen

Auffallend: In Salzburg ist der Ton der Freiheitlichen mit Marlene Svazek in letzter Zeit gegenüber der Volkspartei deutlich milder geworden. Bei der Landtagssitzung am Mittwoch wirkte es schon fast wie ein harmonischer Flirt der Blauen in Richtung VP. Svazek hat sich indes voll und ganz auf die Grünen eingeschossen. Allen voran bekam Simon Heilig-Hofbauer nach dessen harter Kritik an der FPÖ sein Fett weg. Svazek sei froh, dass es der letzte Redebeitrag von Hofbauer im Landtag war. Der Grüne muss sein Mandat bekanntlich wieder an den aus der Regierung zurückgetretenen Heinrich Schellhorn abgeben und wird erst nach der Wahl wieder ein Mandat haben.