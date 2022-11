„Niemand im Land soll hungern und frieren!“

Um Betroffene noch besser zu unterstützen, bietet die Einrichtung nun auch am neuen Standort in Oberwart Nothilfe sowie Sozial-, Energie-, Familien-, Männer-, Gewalt und Onlineberatungen an und ruft die Bevölkerung zum Spenden auf: „Mit 40 Euro sichern Sie einer Alleinerzieherin mit Kind den wöchentlichen Lebensmittel-Einkauf. Mit 50 Euro erhalten Menschen in Not einen Energiekostenzuschuss. Mit 150 Euro verhindern Sie, dass jemandem die Heizung abgeschaltet wird.“