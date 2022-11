Einrichtungen voll: Länder in die Pflicht nehmen?

Die zunehmend dramatischer werdende Problematik der Unterbringung von Asylwerbern führt am heutigen Mittwoch zu einem Spitzengespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und den Landeshauptleuten. Am Abend kommt es zu einem Austausch, der teils per Video stattfinden wird. Angesichts des anhaltenden Widerstands gegen die Unterbringung von Flüchtlingen droht nach Ansicht der Bundesbetreuungsagentur (BBU) Obdachlosigkeit. Was erwarten Sie sich von dem Gespräch? Sollen Länder bei der Flüchtlingsaufnahme mehr in die Pflicht genommen werden? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!