Erste Amtshandlung im Kreisverkehr

Erst seit ein paar Tagen ist Anna Schiester (Bürgerliste) als Baustadträtin im Amt und hat schon das erste Projekt eröffnet. Schiester folgte in der Funktion wie berichtet Martina Berthold nach, die im Land die Agenden des zurückgetretenen Heinrich Schellhorn übernimmt. Für die Politikerin der Grünen gäbe es dafür sicher schönere Projekte als einen Kreisverkehr. In diesem Fall ist es aber anders, weil vor allem Kinder und Radfahrer von der Maßnahme profitieren. Der Radweg ist jetzt komplett baulich getrennt. Schulen und Uni befinden sich in unmittelbarer Nähe. Bauamtsleiter Michael Handl berichtet nämlich von einem Unfallschwerpunkt an der Kreuzung Hofhaymer Allee und Friedensstraße.