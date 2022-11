A9-Tunnelunfall: Es sah aus wie bei „Transformer“

Die Macher der Transformer-Filme können sich von diesem Blechsalat noch was abschauen: Ein Ausfall des Netzwerks hat am Montag ab etwa 9 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht. Betroffen waren laut Asfinag 160 Tunnel, drei Verbindungen in Tirol fielen sogar längere Zeit aus. In Oberösterreich ereignete sich zudem auf der Pyhrnautobahn (A9) im Hungerbichltunnel Richtung St. Michael im Zug der Sperre der Tunnelkette Klaus ein Unfall, so der Club.