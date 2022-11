Chinas Exporte erstmals seit 2 Jahren rückläufig

Doch auch die weiterhin strikten Coronabeschränkungen in China führten zu anhaltenden Problemen bei den Lieferketten. Ein Beispiel, wie sich die Coronamaßnahmen negativ auf die Exporte des Lands auswirken, lieferte am Montag Apple. Der US-Konzern gestand ein, ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen. Die Produktion im Hauptwerk in China werde von Covid-Einschränkungen beeinträchtigt. Das Werk des taiwanesischen Auftragsfertigers Foxconn in Zhengzhou ist von Lockdowns der Regionalregierung betroffen.