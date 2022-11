Nur Autos erlegten heuer schon Fischotter

Bei der Landesregierung geht man davon aus, dass ab 1. Dezember die Anträge eintrudeln, dann dürfen bis Ende Jänner nämlich insgesamt 36 Otter mit Lebendfallen oder Gewehren bejagt werden. Und das ist genau geregelt: In Braunau und Freistadt sind je vier Tiere, in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen und Eferding je drei und in den anderen Bezirken je zwei Exemplare freigegeben.