Handball-Damen erreichen souverän das WM-Play-off

Das österreichische Frauen-Nationalteam hat in der Qualifikation für die Handball-WM 2023 souverän das Play-off erreicht. Nach dem 37:22 in der Südstadt gewann die ersatzgeschwächte ÖHB-Auswahl am Sonntag in Helsinki auch das Rückspiel gegen Außenseiter Finnland mit 35:28 (16:13) deutlich.