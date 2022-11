Bande dealte mit 400 Kilogramm Drogen

Ein Drogenimperium im großen Stil hatte eine in Österreich lebende Balkan-Bande aufgezogen. In angemieteten Häusern wurden mehrere tausend Pflanzen Cannabis angebaut. Eigene „Gärtner“ betreuten die Pflanzen, wieder andere Mitglieder der Bande sorgten für den Verkauf des „Stoffs“ an Abnehmer.