„Mehr Zusammenarbeit, mehr Miteinander“

Krone: Welche drei Dinge wünschen Sie sich für Höchst?

Blum: Einen fähigen Bürgermeister, der es schafft, durch ein Mehr an Miteinander alle Kräfte der Gemeinde zu bündeln und so Höchst in eine gute Zukunft zu führen. Dass wir eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität bleiben, in der wir es schaffen, Wohnraum, Arbeitsraum, Landwirtschaft und Freizeitgestaltung bestmöglich in Einklang zu bringen. Und dass es zu einer qualitätsvollen Belebung im und ums Zentrum von Höchst kommt.