Land Vorarlberg bastelt an 383-Millionen-Deal

Mit der Idee ist schon seit Längerem gespielt worden, nun scheint das Land Vorarlberg aber offenbar Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Laut einem Bericht der „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ steht im Raum, Teile der sogenannten Heimfallsrechte in Etappen an die Illwerke/VKW zu verhökern. In Summe sollen so knapp 383 Millionen Euro lukriert werden. Landesrat Daniel Zadra (Grüne) hat diesbezügliche Überlegungen bereits eingeräumt und darauf verwiesen, dass es auch „steuerliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen“ gelte, die derzeit besser seien als in der Zukunft.