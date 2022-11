LASK-Hit mit vielen Brandherden

…Duell Kühbauer/Barisic: Beim 2:1 der Linzer im August in Pasching gingen sich „Don Didi“ und der damals „nur“ als Sportchef aktive Barisic bewusst aus dem Weg, es gab weder einen Handschlag, noch Smalltalk. Diesmal sind die seit der Rapid-Entlassung von Kühbauer entfreundeten Ex-Kumpel (Kühbauer: „Das Verhältnis ist schwierig“) in der Coaching Zone in Reichweite. Eine Pleite gegen die Linzer wäre wohl für Barisic kein Empfehlungsschreiben an den designierten Rapid-Boss Alexander Wrabetz.