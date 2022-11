Keine Folgen für Prügelei nach Linzer Pride-Parade

Der Linzer Taubenmarkt ist nicht erst seit der Halloween-Nacht ein Hotspot für Übergriffe Jugendlicher auf Passanten. Das mussten Teilnehmer nach der Pride-Parade am 25. Juni in Linz schmerzlich erfahren. Für sie fand die ausgelassene und bunte Party in der Innenstadt am Taubenmarkt ein unschönes Ende: Eine Gruppe aus der Transgender-Community in Steyr wurde von Schlägern beschimpft und angegriffen. 200 Jugendliche rotteten sich damals, laut Polizei, am Taubenmarkt zusammen und attackierten die Pride-Teilnehmer, als sie aus der Filiale eines Fast-Food-Lokals kamen. Drei Personen wurden verletzt.