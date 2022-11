Könnte platzen: Ikea ruft Espressokocher zurück

Das schwedische Möbelhaus Ikea ruft einen Espressokocher zurück, der beim Verwenden platzen könnte. Das Risiko dafür hat sich nach einer Änderung des Materials und der Konstruktion des Sicherheitsventils von „Metallisk“ mit einem Fassungsvermögen von 0,4 Liter erhöht, so das Unternehmen am Freitag. Nur die Produkte mit dem Edelstahl-Sicherheitsventil in der Farbe Silber bzw. Grau sind von diesem Rückruf betroffen.