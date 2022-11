17-Jähriger gab sich in Spanien als Arzt aus

Ein 17-Jähriger hat sich in Spanien als Arzt ausgegeben und nach Erkenntnissen der Behörden mindestens zwei Patienten behandelt. Der junge Mann sei deshalb bereits Ende September in der Nähe von Madrid festgenommen worden, berichteten die Zeitung „El Mundo“ und andere Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei und die Justiz des Landes. Der Beschuldigte sei inzwischen unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden und warte auf seinen Prozess, hieß es.